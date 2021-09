Luminar stellt Proactive SafetyTM mit Straßenvorführungen auf der IAA in München vor und erweitert das Kunden-Ökosystem durch zwei globale Tier-1-Automotive-Integrationspartnerschaften

Auf dem IAA Mobility Summit vom 7. bis 12. September wird Luminar Technologies, Inc. (Nasdaq: LAZR) erstmals sein Proactive Safety TM -System in Straßendemos für europäische Automobilhersteller vorstellen. Das Unternehmen gab heute außerdem die Erweiterung seines Kunden-Ökosystems durch zwei neue Integrationspartnerschaften mit den globalen Tier-1-Automobilzulieferern Webasto und Inalfa bekannt.

Webasto Group’s Roof Sensor Module with Luminar’s Iris as the Primary Lidar Sensor (Photo: Business Wire)

„Die Einführung von Proactive Safety wird die nächste Revolution in der Automobiltechnologie und -sicherheit einleiten“, sagte Austin Russell, Gründer und CEO von Luminar. „Unsere Automotive-Integration wird mit dem Start von zwei neuen globalen Tier-1-Partnerschaften, die sich auf die nahtlose Entwicklung für OEMs konzentrieren, nur beschleunigt.“

Proactive SafetyTM

In einer von der AAA durchgeführten Studie aus dem Jahr 2020 stellten Forscher im Bereich Automotive fest, dass bei Fahrzeugen, die mit aktiven Fahrassistenzsystemen (Active Driving Assistance Systems, ADAS) ausgestattet sind, im Laufe von 4.000 Meilen realer Fahrt im Durchschnitt alle 8 Meilen ein Problem auftrat. ADAS war zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber die heutigen Systeme sind unvollständig und unzuverlässig, was im Widerspruch zum Versprechen der Fahrzeugsicherheit steht. Aufbauend auf den Stärken unseres Iris-Lidars in Automotive-Qualität entwickelt Luminar eine integrierte Hardware- und Softwarelösung, die Proactive SafetyTM ermöglicht. Diese übertrifft herkömmliche ADAS-Funktionen, da sie dem Fahrzeug eine schnellere und weitreichendere Erkennung als Kameras und Radargeräte bietet und eine proaktive Kollisionsvermeidung bei viel höheren Geschwindigkeiten ermöglicht. Proactive SafetyTM hat das Potenzial, Verbraucherfahrzeuge unfallfrei zu machen, ohne den menschlichen Fahrer aus der Gleichung zu streichen.

Ankündigung neuer weltweiter Partnerschaften mit Tier-1-Kunden aus der Automobilindustrie

Die Entwicklung hin zu zunehmend automatisierten Fahrzeugen stellt die Automobilhersteller vor neue Herausforderungen, insbesondere bei der Integration der Sensorik in die Fahrzeuge. Deshalb sind Experten wie Webasto und Inalfa wichtige Industriepartner bei unserer Mission, eine umfassende Lidar-basierte autonome Systemlösung für alle Fahrzeuge zu standardisieren. Die Unternehmen werden den Automobilherstellern Designlösungen für Dachintegrationen anbieten, bei denen Luminar nahtlos integriert ist, um den Weg für autonome Serienfahrzeuge zu ebnen, sobald die Technologie standardisiert ist.