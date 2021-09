Flaute treibt Energiepreis in Rekordhöhe Autor: Tichys Einblick | 03.09.2021, 15:25 | 48 | 0 | 0 03.09.2021, 15:25 | So teuer war Strom noch nie: 90,30 Euro kostet die Megawattstunde Strom, das entspricht einer Erhöhung um 1,3 Prozent. Der Strompreis bewegt sich weiter auf die nächsten Rekorde zu. Der Grund: Wir haben Energiewende, und derzeit weht kaum Wind. In den vergangenen sieben Tagen legte sich der Wind immer mehr. Der klare Himmel sorgte zusätzlich Der Beitrag Flaute treibt Energiepreis in Rekordhöhe erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas.

