Foto: finanzbusiness Wie die Digitalisierung der Commerzbank per Telefon gelingen soll Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 25 | 0 | 0 03.09.2021, 15:20 | Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Commerzbank in drei Pilotprojekten neue, digitale Beratungszentren testen wird. Der Start könnte allerdings holprig werden. Denn Kunden können dort zunächst nur per Telefon beraten werden, erfuhr FinanzBusiness.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer