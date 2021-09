Auch das Fintech IuteCredit Europe begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN XS2378483494) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Zinsspanne soll zwischen 9,50% und 11,50% p.a. liegen. Neben institutionellen Investoren wird die Anleihe vom 06. bis 24. September auch Privatanlegern in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland angeboten. Die Eyemaxx Real Estate AG plant indes die Begebung einer halbjährigen Pflichtwandelanleihe. Die unbesicherte Wandelanleihe 2021/22 soll einen Gesamtnennwert von bis zu 4,26 Mio. Euro haben und mit 5,00 % p.a. verzinst werden. Die Laufzeit soll vom 21. September 2021 bis zum 20. März 2022 dauern. Die zufließenden Mittel sollen zur Stärkung der Finanzstruktur von Eyemaxx verwendet werden. Soweit die Schuldverschreibungen nicht vorzeitig zurückgezahlt werden, erfolgt am 20. März 2022 die Pflichtwandlung in Aktien der Gesellschaft.

Pünktlich zum September-Anfang (Kalenderwoche 35) füllt sich der KMU-Anleihesortiment wieder mit neuen Anleihen-Angeboten. So begibt die reconcept GmbH einen neuen sechsjährigen Green Bond (ISIN: DE000A3E5WT0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe, die auch als reconcept Green Bond II bezeichnet wird, ist mit einem jährlichen Zinskupon in Höhe von 6,25 % p.a. ausgestattet. Der Emissionserlös soll Windenergie- sowie Photovoltaik-Projekten von reconcept im In- und Ausland dienen. Interessierte Anleger können den reconcept Green Bond II ab einer Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro bereits seit dem 1. September 2021 direkt über die Emittentin zeichnen. Zusätzlich sind Zeichnungen vom 13. bis 29. September 2021 über die Börse Frankfurt geplant.

Neue Projekt-Anleihe – die GW GrundWerk Capital Holding GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe 2021/26 (WKN A3H25F) mit einem Emissionsvolumen von bis zu 5,5 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe, die zur Finanzierung und Weiterentwicklung eines Fachmarktzentrums in Hennef dient, ist mit einem Zinskupon von 6,25 % p.a. ausgestattet. Anleger können die Anleihe ab 1.000 Euro über eine digitale Zeichnungsstrecke beziehen. Auch die Photon Energy N.V. erwägt die Emission einer neuen Unternehmensanleihe, die zunächst den Inhabern der bestehenden 7,75%-Anleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19MFH4) des Unternehmens im Wege eines Umtauschangebots angeboten werden soll. Im Nachgang soll ein öffentliches Angebot sowie eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern erfolgen. Zunächst sondiert das Unternehmen aber noch die derzeit gegebenen Marktbedingungen.

Die VEDES AG lädt alle Anleihegläubiger zur zweiten Gläubigerversammlung am 29. September 2021 in Nürnberg ein. Dabei soll über eine Verlängerung der Anleihe 2017/22 zu einem reduzierten Zinssatz von 3,5 % p.a. bis zum 17. November 2026 sowie die Anpassung der vorzeitigen Rückzahlung des hälftigen Anleihevolumens in Höhe von bis zu 12,5 Mio. Euro abgestimmt werden. Die Maßnahmen dienen dazu, die aufschiebenden Bedingungen der vereinbarten stillen Beteiligung der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH an der VEDES AG in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro zu erfüllen. Zur geplanten Reduzierung des Anleihevolumens unterbreitet die VEDES AG ihren Alt-Anleihegläubigern vom 3. September 2021 bis zum 20. September 2021 ein freiwilliges öffentliches Rückerwerbsangebot zu 101% des Nennbetrags zzgl. aufgelaufener Zinsen.

Die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG haben die neue 8,50%-Anleihe 2021/26 der Metalcorp Group S.A. (ISIN: DE000A3KRAP3) als „äußerst attraktiv“ mit der bestmöglichen Anzahl mit 5 von 5 möglichen KFM-Sternen eingestuft. Die Metalcorp-Anleihe 2021/26 wird jährlich mit 8,50% verzinst und hat ein platziertes Gesamtvolumen in Höhe von 250 Mio. Euro. Das Geschäftsmodell überzeuge laut KFM-Analysten durch eine risikoaverse Strategie, einem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und einem rentablen Geschäftsmodell mit stabilen Bilanzstruktur. Aimé Hecker, CEO der Hylea Group, hat in dieser Woche einen Brief an seine Anleihegläubiger geschrieben und diese um Unterstützung in schwierigen Zeiten gebeten. Dabei nennt er auch die Geschäftszahlen für 2020, wonach der konsolidierte Umsatz der Hylea Group von 20,7 Mio. Euro im Vorjahr auf 10,6 Mio. Euro in 2020 fiel. Das EBITDA der Hylea Group war mit -5,3 Mio. Euro in 2020 deutlich negativ, nachdem im Jahr 2019 mit 0,4 Mio. Euro noch ein Überschuss erwirtschaftet wurde. Das Konzernergebnis nach Steuern verschlechterte sich auf -8,3 Mio. Euro nach -2,5 Mio. Euro ein Jahr zuvor. Das außerordentlich schlechte Geschäftsjahr 2020 hat dazu geführt, dass Hylea zum Jahresende 2020 ein bilanziell negatives Eigenkapital von rd. 5,2 Mio. Euro aufweist.

Halbjahreszahlen – die HÖRMANN Industries GmbH hat das erste Halbjahr 2021 mit einem Konzernüberschuss von 9,0 Mio. Euro abgeschlossen, nach einem Verlust von 4,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Nach den starken Halbjahreszahlen hat die HÖRMANN Industries GmbH ihre Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 angehoben. Auch der ABO Wind-Konzern hat ein erwartungsgemäß gutes Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 erzielt. Mit 6,5 Mio. Euro liegt der Überschuss leicht über dem der Vorjahresperiode (6,3 Mio. Euro). Für das Gesamtjahr 2021 rechnet das ABO Wind-Management damit, das Ergebnis von 2020 in Höhe von 13,1 Mio. Euro zu übertreffen. Die Karlsberg Brauerei GmbH hat indes im ersten Halbjahr 2021 weiterhin stark mit den Pandemie-Auswirkungen zu kämpfen, insbesondere im Gastronomiesegment. Zwar liegen die Umsatzerlöse der Karlsberg Brauerei GmbH mit 59,1 Mio. Euro leicht über dem Vorjahresergebnis von 57,7 Mio. Euro, EBITDA und EBIT liegen mit 9,5 Mio. Euro bzw. 5,4 Mio. Euro aufgrund erhöhter Aufwendungen für Marketing und Vertrieb und deutlich reduzierter sonstiger betrieblicher Erträge aber unter dem Vorjahresniveau von 11,6 Mio. Euro bzw. 7,4 Mio. Euro.

Die Joh. Friedrich Behrens AG hat für ihre polnische Joint Venture-Beteiligung BizeA ein indikatives Angebot mit einem Kaufpreis von 4,5 Mio. Euro in Form eines Letters of Intent erhalten. Die Gesellschaft bekräftigt vor diesem Hintergrund die indikativ erwartete Insolvenzquote zwischen 40 % und 65 % sowie eine erste geplante Vorabausschüttung an die Gläubiger gegen Ende 2021. Die eterna Mode Holding GmbH musste indes die für den 2. September geplante Versammlung der Planbetroffenen des Restrukturierungsplans für die Anleihe 2017/24 aufgrund weiterer Aufarbeitungen verschieben. Ein neuer Termin soll aber noch im September stattfinden.

