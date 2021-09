Die sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten ließen die Märkte kurz jubeln - unter diesen Umständen, so die Logik, könnte die Fed doch nicht ihr Tapering beginnen. Aber der zweite Blick zeigt, dass die US-Notenbank Fed in der

Die sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten ließen die Märkte kurz jubeln - unter diesen Umständen, so die Logik, könnte die Fed doch nicht ihr Tapering beginnen. Aber der zweite Blick zeigt, dass die US-Notenbank Fed in der Stagflations-Falle sitzt: die Stundenlöhne sind viel stärker gestiegen und befördern damit eine Lohn-Preis-Spirale, trotz einer sich abkühlenden Wirtschaft. Denn Analysen zeigen: es gibt nicht zu wenige Jobs (Angebot), sondern zu wenig Arbeitssuchende! Die US-Notenbank kann eigentlich nicht tapern angesichts der abkühlende Wirtschaft (Deltavariante), muß es aber vielleicht dennoch tun wegen der weiter steigenden Inflation! Für die Märkte ist das eine sehr schwierige Gemengelage: sind schlechte Nachrichten nun auf einmal so schlecht, dass sie wirklich schlecht sind?

Hinweis aus Video: "Kapitalismus in Endphase – „Wettbewerb ist für Verlierer“

Das Video "Fed: Stagflations-Falle - warum die Märkte nicht jubeln!" sehen Sie hier..