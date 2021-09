DGAP-News: Lena Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

Lena Beteiligungs AG: Großaktionärin Trade & Value AG startet Verhandlungen über Verkauf ihrer Beteiligung an der Lena Beteiligungs AG



03.09.2021 / 16:23

Oldenburg, den 03. September 2021 - Der Vorstand der Lena Beteiligungs AG wurde heute, am 03. September 2021, darüber informiert, dass der Vorstand der Trade & Value AG in Verhandlungen über die Veräußerung ihrer 45,3-prozentigen Beteiligung an der Lena Beteiligungs AG eingetreten ist.