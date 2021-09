(neu: US-Kurse, Apple Watch im fünften Absatz, Analystenüberblick im siebten Absatz)

NEW YORK (dpa-AFX) - In der Erfolgsgeschichte von Apple lassen die Anleger weiterhin nicht locker. Mitte August hatte der Kurs die Marke von 150 US-Dollar überschritten und die Rekordrally hält an: Am ersten Handelstag im September waren die Papiere in der Spitze bis fast an die 155-Dollar-Marke angezogen.

In der Nähe dieses Rekordniveaus verblieben die Apple-Aktien auch zum Wochenschluss: Die Anteilsscheine wurden am Freitag an der Technologiebörse Nasdaq bei knapp 154 Dollar und damit moderat im Plus gehandelt. Der Gesamtmarkt legte ebenfalls etwas zu.