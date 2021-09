NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Daten vom US-Arbeitsmarkt haben den Dow Jones Industrial am Freitag nur leicht ins Minus gedrückt. Der Leitindex gab um 0,18 Prozent auf 35 380,61 Punkte nach. Auf Wochensicht deutet sich damit ein leichtes Minus an.

Der S&P 500 fiel am Freitag um 0,15 Prozent auf 4530,27 Punkte, nachdem er am Vortag noch ein Rekordhoch erreicht hatte. Der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,10 Prozent auf 15 620,56 Punkte zu.