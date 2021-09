Sportlegenden glänzen an einem magischen Abend bei den Menarini Fair Play Awards

„Heute feiern wir das fünfundzwanzigjährige Bestehen des Menarini Fair Play Award: ein unglaubliches Ergebnis in einem außergewöhnlichen Jahr für den italienischen Sport", erklärte Ennio Troiano, Menarini Global HR Director. „Wir hoffen, dass die Werte des Fair Play, die auf gemeinsamen Grundsätzen und der wahren Essenz des Sports beruhen, uns helfen können, optimistisch in die Zukunft zu blicken."

Zu denjenigen, die den begehrten Preis bei der magischen Menarini-Fairplay-Veranstaltung entgegennahmen, gehörten der ehemalige schwedische Tennisstar Stefan Edberg, die Basketball-Ikone Pierluigi Marzorati, die Eiserne Lady des Schwimmsports Katinka Hosszú, der vielseitige Patrizio Oliva, die Fußballerin Eleonora Goldoni und die beiden Olympioniken Romano Battisti und Matteo Marconcini sowie weitere große Namen aus der Welt des Fußballs wie Siniša Mihajlović, Patrick Kluivert und Massimo Bonini. Große Emotionen gab es bei der Verleihung des Sonderpreises zum Gedenken an Paolo Rossi, der von Marco Tardelli und Hansi Müller entgegengenommen wurde, während lauter Applaus die Ruderinnen Valentina Rodini und Federica Cesarini begrüßte, die nach ihrer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio den Sonderpreis "L'Italia nel cuore" (Italien im Herzen) erhielten. In der Kategorie „Narrare le emozioni" (Emotionen schildern) wurde die Mediaset-Sportjournalistin Lucia Blini ausgezeichnet, und der Preis "Sustenium Energia e Cuore" (Energie und Herz) ging an den ehemaligen Schiedsrichter Pierluigi Collina.