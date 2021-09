Release from Reykjavík Energy Nachrichtenquelle: globenewswire | 03.09.2021, 17:37 | 38 | 0 | 0 03.09.2021, 17:37 | Reykjavík Energy CFO, Ingvar Stefansson, has resigned his position. His deputy for many years, Bjarni Freyr Bjarnason, will fill the position until other arrangements have been made. The company will call for applications shortly. Contact: Breki Logason

Head of Communications

GSM. + 354 698 5671



