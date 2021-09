Platow-Fonds August – Viel Newsflow fürs Portfolio

Es lag nicht nur an der Berichtssaison, dass ungewöhnlich viele der für den DWS Concept Platow Fonds relevanten Aktiengesellschaften im August News publizierten oder Auffälligkeiten in den Aktiencharts zeigten. In den Monaten zuvor war der Nachrichtenfluss recht ruhig dahingeplätschert. Dagegen sammelten wir im Berichtsmonat bei über 80% der 53 Portfoliounternehmen (per 31.8.) Berichtenswertes, was deutlich über dem historischen Durchschnitt liegt.

Zunächst einmal gab es eine Fülle von Quartalsberichten (und im Fall Einhell sogar einen „Siebenmonatsbericht“) abzuarbeiten. Garniert wurden diese Zahlenvorlagen in einigen Fällen mit Prognoseanhebungen, namentlich bei All for One, Deutsche Telekom, DocCheck, Einhell, Medios, Ringmetall, SAF-Holland, Talanx und United Internet. Ernst Russ und MLP präzisierten ihre Ausblicke, was tendenziell ebenfalls in Richtung Erhöhung ging.