Amazon kündigt gemeinsam mit The Nature Conservancy eine Investition in naturbasierte Lösungen zur CO2-Eliminierung in Brasilien an

Als Teil der Bemühungen, globale Lösungen für die Klimakrise zu fördern, gab Amazon (NASDAQ: AMZN) heute den Start des „Agroforestry and Restoration Accelerator“ (Beschleunigungsprojekt für Agroforstwirtschaft und Wiederaufforstung) in Partnerschaft mit The Nature Conservancy, einer globalen Umweltorganisation, bekannt. Der Accelerator wird Tausenden von Landwirten im brasilianischen Bundesstaat Pará im Amazonasgebiet eine nachhaltigere Einkommensquelle verschaffen. Gleichzeitig werden die einheimischen Regenwälder wieder aufgebaut und der Klimawandel bekämpft, indem CO2 auf natürliche Weise gebunden und gespeichert wird.

Laut dem Intergovernmental Panel on Climate Change (Weltklimarat) spielen naturbezogene Lösungen eine entscheidende Rolle bei der Abwendung der schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels. Regierungen wie auch der Privatsektor können durch Investitionen in naturbezogene Lösungen in großem Maßstab sowohl CO2-Emissionen reduzieren als auch Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen. Der Agroforestry and Restoration Accelerator ist ein solches CO2-Abbauprojekt und Teil von Amazons Verpflichtung zur Erfüllung von The Climate Pledge, eine Initiative, die das Unternehmen gemeinsam mit Global Optimism ins Leben gerufen hat. Die Unterzeichner des Klimaversprechens verpflichten sich, bis 2040 – 10 Jahre vor dem Übereinkommen von Paris – eine CO2-neutrale Produktion zu erreichen.

Im Rahmen der Verpflichtung zur Erfüllung des Klimaversprechens setzt Amazon in erster Linie seine Innovationen fort und investiert in die Dekarbonisierung seiner Geschäftsbereiche. Das Unternehmen hat 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge erworben und ist der größte gewerbliche Abnehmer von erneuerbaren Energien in der Welt. Amazon investiert darüber hinaus in naturbezogene Lösungen außerhalb seiner Wertschöpfungskette durch den Right Now Climate Fund, der den Accelerator und andere Projekte zur Wiederbelebung geschädigter Böden auf eine Art und Weise unterstützt, die die Lebensgrundlage der lokalen Gemeinschaften verbessert und CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Darüber hinaus arbeiten Amazon und andere Partner im Rahmen der kürzlich angekündigten LEAF Coalition – einer öffentlich-privaten Initiative, die mindestens 1 Milliarde USD für den Schutz der weltweiten Tropenwälder mobilisieren soll – daran, die Abholzung der Tropenwälder einzudämmen und so den CO2-Ausstoß in die Atmosphäre zu verringern.