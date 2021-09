Die diesjährige Rallye startet bei 115,66 US-Dollar Anfang März und trieb das Papier bis auf einen Höchststand von 230,43 US-Dollar gegen Ende August an. Dort pausierte das Papier kurzzeitig in einer relativ engen Handelsspanne und konsolidierte den vorherigen Anstieg aus. In dieser Woche schlagen Käufer aber wieder zu und treiben die Aktie zurück an ihre Rekordstände voran. Das Kurspotenzial wurde jedoch noch nicht vollständig ausgeschöpft, dieses reicht bis zum 188,2 % Fibonacci-Retracement und eignet sich noch immer für ein Long-Investment.

Auf der Zielgeraden

Sobald die aktuellen Höchststände von 230,43 US-Dollar überwunden werden, werden weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 236,74 US-Dollar und anschließend an das finale Ziel von 244,31 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Eine Verlustbegrenzung sollte ein Niveau von vorläufig 233,40 US-Dollar nicht überschreiten. Rücksetzer unter 220,00 US-Dollar würden dagegen Rückfallrisiken zurück auf 208,75 US-Dollar merklich erhöhen.