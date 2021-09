Lineage Logistics schließt Erweiterung des Kühllagers Northern Superhub im Vereinigten Königreich ab

Lineage Logistics, LLC („Lineage“ oder das „Unternehmen“), der weltweit größte und innovativste Anbieter von temperaturgeregelten Industrie-REITs und Logistiklösungen, hat heute den Abschluss der Erweiterung seines Heywood Northern Superhub bekanntgegeben. Damit wird Manchester die Heimat des modernsten Kühllagers im Vereinigten Königreich. Das nachgerüstete Kühllager wird eine zentrale Rolle für die Nahrungsmittelverteilung im Vereinigten Königreich spielen und 75 % weniger Energie verbrauchen als der europäische Durchschnitt, da es mit den neuesten Technologien zur Maximierung der Raumnutzung für Warenlager ausgestattet ist.

Das Kühllager wird Lagerraum für große Marken der Bereiche Lebensmittelherstellung, Dienstleistungen und Einzelhandel bieten und so die Rolle Manchesters als Distributionszentrum für Lebensmittelprodukte im Vereinigten Königreich zementieren. Nach der 12-monatigen Erweiterung wird die Anlage eine Fläche von 425.000 Quadratfuß mit insgesamt 78.000 Paletten am Standort Hareshill Road haben. Dies ist Teil der dreiphasigen Erweiterung der ursprünglichen Anlage von Lineage zu einem Northern Superhub. In vorherigen Phasen waren bereits 100.000 Quadratfuß und 28.000 Paletten dazugekommen. Die erweiterte Anlage ging im Sommer in Betrieb.

„In den letzten Monaten ist die Bedeutung des Sektors temperaturgeregelte Lagerung für die Wirtschaft deutlich geworden, und während sich das Land wieder öffnet, konnten wir eine Zunahme der Nachfrage hin zu höheren Niveaus als vor COVID beobachten“, sagte Tim Moran, regionaler Vice President von Lineage im Vereinigten Königreich. „Lineage bedient die Nachfrage seiner Kunden weiterhin mit einem laufenden landesweiten Erweiterungsprogramm, d. h. sowohl auf nationaler Ebene als auch in ganz Europa. Der zeitnahe Abschluss der letzten Phase in Heywood ist uns sehr willkommen.“

Der Standort in Heywood verbindet ein innovatives Single-Skin-Kühllager mit dem traditionellen „Box-in-Box“-Design und gewährleistet damit, dass die Temperatur stabil unter 30 Grad bleibt und gleichzeitig die Kapazitäten bei Innenbereich und Palettenraum maximiert werden. Durch modernste Materialien und mechanische Systeme wird sichergestellt, dass strenge CO2-Reduktionsziele verfolgt werden. Mit den vorhandenen Energiemanagementsystemen wird die neue Anlage Lineage Energiekosteneinsparungen von 75 % im Vergleich zum durchschnittlichen Energieverbrauch ähnlicher Anlagen in Europa bringen.