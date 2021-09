Royal Road durchteuft 207 Meter mit 1,1 Gramm pro Tonne Gold auf seiner Caribe-Entdeckung in Nicaragua

Das Caribe-Projekt ist Teil der Strategic-Alliance-Vereinbarung des Unternehmens (siehe Pressemitteilung vom 6. September 2017) mit Hemco Mineros Nicaragua ("Hemco", eine Tochtergesellschaft der kolumbianischen Grupo Mineros S.A.) und befindet sich im äußerst aussichtsreichen "Goldenen Dreieck" im Nordosten Nicaraguas. Royal Road Minerals ist der Betreiber im Rahmen der Strategic Alliance.

Das Explorationsteam von Royal Road entdeckte das Projekt Caribe während der Erkundungsexploration im Februar 2018. Der Aufschluss bei Caribe liegt unter einer Boden- und Lateritdeckschicht verborgen und es gibt keine Aufzeichnungen über früheren Bergbau oder Mineralisierung in diesem Gebiet. Im Jahr 2019 haben Royal Road und Hemco ein erstes 4-Loch-Explorationsbohrprogramm bei Caribe abgeschlossen, das vielversprechende Ergebnisse für Gold lieferte (siehe Pressemitteilung vom 7. Oktober 2019). Ein im August letzten Jahres auf dem Projekt begonnenes Folgediamantbohrprogramm hat erfreuliche erste Ergebnisse geliefert, darunter CB-DDH-016, 100,45 Meter mit 1,0 Gramm pro Tonne; CB-DDH-017, 90 Meter bei 1,0 Gramm pro Tonne und CB-DDH-015, 63 Meter bei 1,0 Gramm pro Tonne Gold (siehe Pressemitteilungen vom 10. November 2020, 11. Februar 2021, 17. März 2021 und Tabelle 1). Die Ergebnisse für weitere 6 Erkundungsbohrungen liegen nun vor. Zu den wichtigen Ergebnissen gehören:

CB-DDH-025 207,45 Meter mit 1,1 Gramm/Tonne Gold (darunter 21 Meter mit 4,1 Gramm/Tonne Gold)

CB-DDH-027 31 Meter mit 1,0 Gramm/Tonne Gold

CB-DDH-029 37,8 Meter mit 1,0 Gramm/Tonne Gold

(keine akkurate Breite. Das Unternehmen verfügt nicht über ausreichende Informationen, um eine Bestimmung der wahren Breiten der Bohrlochabschnitte vorzunehmen)

Das Gold bei Caribe liegt in hydrothermalen Brekzienkörpern mit einer sulfidreichen Matrix aus Pyrit, Chalkopyrit und Molybdänit. In den umgebenden (Wirts-)Vulkanbrekzien ist es als breiterer, lokal schichtgebundener, goldmineralisierter Halo mit niedrigen Temperaturen enthalten. Bohrloch CB-DDH-025, das 207,45 Meter mit 1,1 Gramm pro Tonne Gold durchteufte, ist repräsentativ für den breiteren, vulkanischen Brekzienstil der Goldmineralisierung. Die Bohrlöcher CB-DDH-027 und CB-DDH-029 durchteuften beide den hydrothermalen Brekzienstil der Mineralisierung. Mit ihnen erweitert sich das Potenzial des goldmineralisierten Systems in Richtung Norden (siehe Abbildung 1). Die Ausdehnung der Goldmineralisierung bei Caribe ist nicht bekannt, was vor allem an der ausgedehnten Boden- und Saprolitdeckschicht liegt. Dabei bleibt das System nach Norden und möglicherweise auch nach Süden und in der Tiefe offen.





To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://orders.newsfilecorp.com/files/4008/95565_3dd36f1e14c8c863_001f ...



Abbildung 1:

Die Explorationsbohrungen bei Caribe gehen weiter. Das Unternehmen führt derzeit auch ein geophysikalisches IP-Verfahren auf dem Projekt durch. Die RAB/RC-Bohrungen (Rotary Air Blast/Reverse Circulation) zur Probeentnahme unterhalb der Boden- und Lateritdeckschicht werden voraussichtlich im Laufe dieser Woche beginnen.

"Die Tatsache, dass Bohrloch CB-DDH-025 nicht von hydrothermaler Brekzie dominiert wird und dass seine 207 Meter Goldmineralisierung im Stil vulkanischer Brekzie mit niedrigerer Temperatur vorliegt, ist interessant und erfreulich", sagte Dr. Tim Coughlin, President und CEO von Royal Road. "Das impliziert zwar, dass wir noch weit davon entfernt sind, die intrusive Quelle des Goldes und vielleicht des Kupfers zu lokalisieren, aber dass in jedem Fall auch der Halo mit Niedrigtemperaturgestein potenziell wirtschaftliche Gehalte und Mengen enthält. Diese jüngsten Ergebnisse eröffnen ein Potenzial in Richtung Norden. Wir sind zuversichtlich, dass die RAB-Bohranlage dazu beitragen wird, die Oberflächenausdehnung dieser spannenden neuen Entdeckung noch zu erweitern."

TABELLE 1: TABELLE DER VORLÄUFIGEN BOHRERGEBNISSE VON CARIBE (> 0,9 g/t GOLD)

GOLD BEMERKUNGEN KENNUNG DES BOHRLOCHS E N Z(m) NEIGUNG AZIM TIEFE VON BIS LÄNGE (m)* GEHALT (g/t) Programm 2019 CB-DDH-001 793252 1530691 49 60 306 94,55 2,00 30,00 28 1,1 CB-DDH-002 793252 1530688 49 60 111 138,57 1,00 14,00 13 1,0 33,00 37,00 4 1,0 CB-DDH-003 793254 1530689 49 60 42 112,85 78,00 80,00 2 1,7 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN 110,00 112,85 (Bohrlochende) 2,85 1,2 CB-DDH-004 793346 1530775 44 60 40 67,10 13,00 31,00 18 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN 62,00 67,00 (Bohrlochende) 5 1,0 Programm 2020-2021 CB-DDH-005 793258 1530689 43 60 220 100,65 KEINE SIGNIFIKANTEN ABSCHNITTE >1g/t GOLD CB-DDH-006 793350 1530772 36 60 40 160,12 28,00 102,00 74 0,9 129,00 143,00 14 1,0 CB-DDH-007 793349 1530769 36 60 220 123,52 22,00 28,00 6 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN 61,00 63,00 2 1,0 65,00 77,00 12 1,0 83,00 89,00 6 1,0 CB-DDH-008 793395 1530824 35 60 40 79,30 KEINE SIGNIFIKANTEN ABSCHNITTE >1g/t GOLD CB-DDH-009 793270 1530770 38 60 125 161,65 9,00 14,00 5 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN 37,00 82,00 45 1,0 123,00 158,00 35 1,1 CB-DDH-010 793296 1530664 37 60 305 114,37 0,00 42,00 42 1,0 CB-DDH-011 793338 1530633 35 60 40 80,82 38,00 80,00 42 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN CB-DDH-012 794646 1532046 37 60 360 184,52 KEINE SIGNIFIKANTEN ABSCHNITTE >1g/t GOLD CB-DDH-013 794646 1532046 37 60 335 131,15 CB-DDH-014 793875 1532118 40 60 40 180 CB-DDH-015 793349 1530771 43 90 0 190,62 18,00 26,00 8 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN 53,00 62,00 9 1,0 88,00 151,00 63 1,0 CB-DDH-016 793314 1530813 43 60 125 149,45 49,00 149,45 (Bohrlochende) 100,45 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN CB-DDH-017 793295 1530744 43 60 90 244 51,00 141,00 90 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN CB-DDH-018 793364 1530641 35 60 40 68,62 KEINE SIGNIFIKANTEN ABSCHNITTE >1g/t GOLD FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN CB-DDH-019 793296 1530664 35 50 40 102,17 0,00 35,00 35 1,0 FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN 56,00 66,00 10 1,0 79,00 82,00 3 2,1 CB-DDH-020 793604 1530412 37 60 40 67,1 KEINE SIGNIFIKANTEN ABSCHNITTE >1g/t GOLD FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN CB-DDH-021 793349 1530846 34 60 125 250,1 88,00 117,00 29 1,0 CB-DDH-022 793498 1530892 37 60 236 353,8 75,00 87,00 12 1,2 97,00 99,00 2 1,0 110,00 117,00 7 1,0 186,00 191,00 5 1,0 CB-DDH-023 793498 1530892 37 60 40 340,07 188,90 199,00 10,10 0,6 0,86 960 43 KUPFER % MOLYBDENUM ppm SILBER ppm CB-DDH-024 793338 1530633 34 50 40 114,57 KEINE SIGNIFIKANTEN ABSCHNITTE >1g/t GOLD FESTGEFAHREN UND AUFGEGEBEN CB-DDH-025 793290 1530792 34 60 125 224,17 3,00 210,45 207,45 1,1 EINSCHLIESSLICH 21m mit 4,2 g/t GOLD CB-DDH-026 793383 1530891 35 60 125 130,57 116,75 126,57 9,80 1,4 CB-DDH-027 793386 1530889 34 60 305 149,45 29,00 32,50 3,50 1,0 83,00 114,00 31,00 1,0 CB-DDH-028 793423 1530824 34 60 305 218,07 101,00 103,00 2,00 1,0 139,90 147,65 7,75 0,4 0,23 KUPFER % MOLYBDENUM ppm SILBER ppm 155,00 163,00 8,00 1,3 CB-DDH-029 793496 1530893 34 60 305 242,47 177,70 215,50 37,80 1,0

*KEINE AKKURATE BREITE. DAS UNTERNEHMEN VERFÜGT NICHT ÜBER AUSREICHENDE INFORMATIONEN, UM EINE BESTIMMUNG DER WAHREN BREITE DER BOHRLOCHABSCHNITTE VORZUNEHMEN.

ABSCHNITT DES LOCHES IN DER TIEFE 0,2 g/t Gold

MAXIMALE INNERE VERDÜNNUNG, 10 Meter

KUPFERÄQUIVALENT = KUPFER % + (GOLD% X 5850) + (MOLYBDÄN% X 3) + (SILBER% X 83)

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden zusammengestellt, geprüft und verifiziert von Dr. Tim Coughlin, BSc (Geologie), MSc (Exploration und Bergbau), PhD (Strukturelle Geologie), FAusIMM, President und CEO von Royal Road Minerals Ltd und Qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101. Die Mitarbeiter von Royal Road Minerals sind angewiesen, Standardbetriebs- und Qualitätssicherungsprozeduren zu befolgen. So soll sichergestellt werden, dass alle Probenahmetechniken und Probenergebnisse den internationalen Berichtsstandards entsprechen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Royal Road Minerals unter www.royalroadminerals.com.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle:

Der Diamantbohrkern wird mit einer Kernsäge in 1-Meter-Intervallen im Bohrloch halbiert. Die Proben werden von unabhängigen und ISO-akkreditierten Labors des Bureau Veritas Minerals (BVM) und deren lokalen Tochtergesellschaften vorbereitet und untersucht. Verpackte 1-Meter-Proben werden vor Ort entnommen und an die BVM-Probenaufbereitungslabore in Managua geliefert. Die Proben werden mit den BVM-Codes PRP70-250 plus PUL85 aufbereitet. Dabei werden die Proben zu 70% auf weniger als zwei Millimeter zerkleinert, es wird ein Riffel-Split von 250 Gramm gesammelt und dann so pulverisiert, dass mehr als 85% davon 75 Mikrometer passieren. Der vorbereitete Probenbrei wird dann zur Analyse an die BVM-Labore in Vancouver, Kanada, gesendet. Gold wird mittels Brandprobe mit einem Atomabsorptionsabschluss und einem Messbereich von 0,005 bis 10 ppm analysiert. Proben mit mehr als 10 ppm Gold werden durch eine Feuerprobe mit einem gravimetrischen Abschluss erneut analysiert. Multielement-Konzentrationen werden mittels Vier-Säuren-Aufschluss und induktiv gekoppeltem Plasma-Massenspektrometer analysiert. Proben mit über 10.000 ppm Cu, Zn, Pb oder Mn und 200 ppm W werden mit einem Vier-Säuren-Aufschluss und induktiv gekoppelten Plasma-Emissionsspektrometer (ICP-ES) erneut analysiert. Kommerziell vorbereitete Standards (Gold-Kupfer-Breie), Leerproben (Brei und grobe Späne) und Feldduplikate werden von Royal Road Minerals zu insgesamt 15% QA/QC in den Probenstrom eingefügt, um die Genauigkeit der Proben zu gewährleisten. Im Falle von Doppelanalysen einer Probe wird der Durchschnitt beider Analysen als endgültiger Wert angegeben. Wenn nicht anders angegeben, werden die Goldgehalte nicht für die Berechnung der längengewichteten Durchschnitte gedeckelt.

Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Aussagen"), einschließlich Aussagen in Bezug auf die Hemco-Mineros-Alliance und Beschreibungen der Zukunftspläne des Unternehmens und der Erwartungen des Managements, dass ein angegebenes Ergebnis oder ein Zustand eintreten wird. Solche zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder geschäftlichen Entwicklungen des Unternehmens bzw. der Rohstoffbranche oder in Bezug auf die Hemco-Mineros Alliance wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten erwarteten Ergebnissen, Leistungen, Errungenschaften oder Entwicklungen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten alle auf Annahmen beruhenden Angaben zu möglichen Ereignissen, Bedingungen oder Betriebsergebnissen, unter anderem über künftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen sowie Annahmen in Bezug auf behördliche Genehmigungen und erwartete Kosten und Ausgaben. Begriffe wie "planen", "voraussehen", "erwarten", "beabsichtigen", "vorhaben" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Darunter fällt aber auch uneingeschränkt jede Aussage über zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände. Zu den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens, die sich als falsch erweisen könnten, gehören unter anderem jene in Bezug auf die Hemco-Mineros-Alliance, Hemco-Mineros und die Explorationspläne des Unternehmens.

Das Unternehmen warnt davor, sich unangemessen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur zu dem Zeitpunkt gelten, an dem sie getätigt werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass die erwarteten positiven Ergebnisse der Hemco-Mineros-Alliance und der Geschäftspläne oder des Betriebs des Unternehmens erzielt werden. Zu den Risiken und Ungewissheiten, die sich auf zukunftsgerichtete Aussagen auswirken können, gehören unter anderem: wirtschaftliche Marktbedingungen, erwartete Kosten und Ausgaben, behördliche Genehmigungen und andere Risiken, wie jeweils in den Einreichungen des Unternehmens bei Wertpapieraufsichtsbehörden der kanadischen Provinzen oder anderen Behörden aufgeführt. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Schätzungen, Projektionen, Überzeugungen und Meinungen der Unternehmensleitung und zum Teil auf Informationen, die dem Unternehmen von Hemco-Mineros zur Verfügung gestellt wurden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich die Annahmen in Bezug auf diese Pläne, Schätzungen, Projektionen, Überzeugungen und Meinungen ändern.

