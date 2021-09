Zurück zur Aktie, Marktkommentar von Werner Rüppel Frankfurt (ots) - Das Zutrauen der Deutschen in Aktien und Fonds ist im Vergleich zum Vorjahr so stark gestiegen wie in keine andere Form der Altersvorsorge. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag der HDI Versicherung. Der Fondsverband BVI berichtet über die höchsten Zuflüsse in Aktienfonds seit dem Jahr 2000. Und in Aktien-ETFs sind in diesem Jahr so viele Gelder geflossen wie nie zuvor.



Woher kommt diese neue Liebe der Deutschen zu Aktien und zu Aktienfonds? Schließlich haben sich viele Anleger nach der Telekom- und Dot.com-Blase Anfang des Jahrtausends von Dividendentiteln abgewandt und manch einer verkündete damals: Nie wieder Aktien! Und ist diese neuerliche Zuwendung ökonomisch betrachtet überhaupt sinnvoll?