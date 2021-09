Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

INDEX-MONITOR Börse benennt Dax-Aufsteiger - Leitindex künftig mit 40 Konzernen Der deutsch-französische Flugzeughersteller Airbus und neun weitere Konzerne steigen in den Dax auf. Das teilte die Deutsche Börse am Freitagabend in Frankfurt mit. Erstmals wird der Kurszettel des Deutschen Aktienindex am 20. September 40 statt …