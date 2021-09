FRANKFURT (dpa-AFX) - Fünf Unternehmen aus dem Nebenwerte-Index SDax werden in Kürze in den MDax aufsteigen. Zugleich wird der Index der mittelgroßen Werte um zehn Mitglieder verkleinert, die wegen der Dax -Reform der Deutschen Börse in den neuen Dax 40 aufsteigen.

Neu in dem dann 50 Werte umfassenden MDax werden vom 20. September an die Vodafone -Sendemastentochter Vantage Towers sein und der Recycling-Spezialist Befesa , wie die Deutsche Börse an diesem Freitagabend mitteilte. Zudem werden der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich , der Finanzdienstleister Hypoport und der Online-Händler für den Haustierbedarf, Zooplus , ihr Stelldichein geben.