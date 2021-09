PHC Holdings Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, Japan, Präsident & CEO: John Marotta, nachstehend PHCHD), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Biowissenschaften, Diagnostik und Medizintechnik, hat heute die Ernennung von William (Bill) Donnelly und Ivan Tornos zu unabhängigen externen Direktoren mit Wirkung zum 3. September 2021 bekannt gegeben. Beide bringen beträchtliche Expertise und Erfahrung auf Führungsebene in globalen Medizintechnik- und Biowissenschaftsunternehmen mit.

Herr Donnelly bringt fast 25 Jahre Erfahrung in der Laborgeräteindustrie in den Vorstand ein. Herr Donnelly war zuletzt als Executive Vice President für die Bereiche Finanzen, Supply Chain, Produktion und IT bei Mettler-Toledo verantwortlich. Bevor er Executive Vice President wurde, hatte er verschiedene leitende Positionen inne, unter anderem als Group CFO und als Global Business Leader für eine der Divisionen von Mettler-Toledo. Davor war er Chief Financial Officer bei Elsag Bailey Process Automation, einem Marktführer für industrielle Messgeräte und Systeme für die Prozesssteuerungsindustrie. Er begann seine Karriere als Wirtschaftsprüfer bei Price Waterhouse, wo er 10 Jahre lang tätig war. Derzeit ist er unabhängiger Direktor bei Ingersoll Rand und PST sowie Vorstandsvorsitzender der John Carroll University.

Herr Tornos bringt fast 25 Jahre Erfahrung in der Medizintechnikbranche in den Vorstand ein. Herr Tornos ist derzeit Chief Operating Officer bei Zimmer Biomet und verantwortlich für die Aufsicht über alle globalen Geschäftsbereiche und die Leitung der globalen Betriebsabläufe, der klinischen und medizinischen Aus- und Weiterbildung sowie der globalen F&E-Funktionen. Herr Tornos kam 2018 als Group President für den Bereich Orthopedics zu Zimmer Biomet und war später Group President für den Bereich Global Businesses and the Americas, bevor er Anfang dieses Jahres COO wurde. Bevor er bei Zimmer Biomet anfing, war Herr Tornos weltweiter Präsident der Bereiche Global Urology Group, Medical und Critical Care bei Becton Dickinson Interventional. Darüber hinaus hatte er weltweit leitende Positionen in den Bereichen kommerzielle Entwicklung, Geschäftsentwicklung und operative Abläufe bei Covidien International, Baxter International, Johnson & Johnson und Bausch & Lomb inne.