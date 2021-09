Exclusive Networks reicht Registrierungsdokument (document d’enregistrement) bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des marchés financiers, AMF) ein, der erste Schritt zum geplanten Börsengang

In einer Stellungnahme zu der heutigen Meldung sagte Chief Executive Officer Jesper Trolle:

„Exclusive Networks ist ein weltweit tätiger Spezialanbieter im Bereich der Cybersicherheit mit einer starken Erfolgsgeschichte von rentablem Wachstum. Unser geplanter Börsengang an der Euronext ist ein logischer nächster Schritt für uns und belegt drei wichtige Stützpfeiler unseres Erfolgs: unsere Mitarbeiter, Partner und Wachstumsstrategie. Erstens wäre unser Wachstum ohne das Knowhow und Talent unserer MitarbeiterInnen ganz einfach unmöglich. Zweitens beruht unser Erfolg auf starken, andauernden Beziehungen mit Anbietern und Vertriebspartnern innerhalb des komplexen Cyberökosystems. Exclusive Networks ist der bevorzugte Partner von mehr als 240 führenden Anbietern. Wir unterstützen das Wachstum und die Expansionspläne von Vertrieben und bieten diesen lokale Unterstützung, um sie in die Lage zu versetzen, mehr als 18.000 Wiederverkäufer in der ganzen Welt zu erreichen. Drittens besitzen wir eine klare Strategie für fortgesetztes Wachstum, und der Börsengang wird unsere Mission des Übergangs zu einer absolut vertrauenswürdigen digitalen Welt fördern.

In den vergangenen 18 Jahren haben wir uns von einer kleinen Firma in privater Hand zu einem weltweit tätigen Cybersicherheitsspezialisten entwickelt und bei unseren Bruttoumsätzen seit 2013 eine jährliche Wachstumsrate von 36 Prozent erzielt. Cybersicherheit ist ein höchst attraktiver Markt, dessen Wert 2020 auf schätzungsweise 58 Milliarden Euro beziffert wurde und dessen jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 2020 bis 2026 bei schätzungsweise 9 Prozent liegen sollte. Das Cyberökosystem wird zunehmend komplexer, der Vertriebskanal für Cyberprodukte ist fragmentiert, und die Technologie entwickelt sich in rasantem Tempo weiter, um die immer ausgefeilteren Bedrohungen und Cyberattacken abzuwehren. Dadurch entsteht eine langfristige Nachfrage nach Cyberspezialisten wie Exclusive Networks und wir freuen uns darauf, unseren Vertrieben und Partnern noch besseren Wert zu liefern, indem wir unsere Mission des Übergangs zu einer absolut vertrauenswürdigen Zukunft vorantreiben.“