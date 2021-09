Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

KW 35/2021 Handelswoche in enger Range. Steinhoff, Evotec, Bitcoin Group, STO, Encavis u.a. mit News. Wie geht’s weiter? Letzte Woche einmal kurz über die 16.000er Marke geschaut, zurückgeschreckt. Am Ende der Woche einmal unter die 15.700 getaucht, wieder zurückgekommen. Also eigentlich l a n g w e i l i g . Zumindest was den Gesamtmarkt betrifft. Einzelwerte …