Sartorius künftig im DAX

Vorzugsaktie vom 17. September an Teil des Deutschen Aktienindex DAX

GÖTTINGEN, Germany, 4. September 2021 /PRNewswire/ -- Der Life-Science-Konzern Sartorius wird in den Deutschen Aktienindex DAX aufgenommen. Nach Marktschluss am 17. September 2021 wird die Sartorius-Vorzugsaktie in die Berechnung des DAX einfließen, wie die Deutsche Börse am Freitagabend mitteilte. Zudem gehört die Sartorius-Vorzugsaktie weiter dem TecDAX an.

„Sartorius entwickelt sich sehr dynamisch und hat durch Kundenorientierung, Innovationen und nachhaltiges profitables Wachstum Werte geschaffen für Kunden, Mitarbeiter und Investoren. All diesen danken wir für ihr langjähriges Vertrauen. Wir freuen uns, dass die Performance unserer Aktien zur Aufnahme in den DAX geführt hat; dabei ist uns bewusst, dass die Kursentwicklung auch von Marktfaktoren abhängt, die wir nicht beeinflussen können. Die Zugehörigkeit zum DAX zeigt die zunehmende Relevanz der Biotech- und Life-Science-Branche und rückt Sartorius noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit. Nicht zuletzt verschafft sie uns mehr Sichtbarkeit als Arbeitgeber", sagte Joachim Kreuzburg, Vorstandsvorsitzender von Sartorius.