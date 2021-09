Unter den aus Kabul per Luftbrücke nach Deutschland evakuierten Afghanen sind auch mindestens 20 Personen, „die sicherheitsrelevant sind“, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Freitag im Münchner Presseclub. Eine Umschreibung für polizeibekannte Straftäter oder Gefährder. Sie wurden, wie Seehofer zugab, in Kabul vor der Ausreise nicht überprüft. Damit wird offenkundig, dass es bei den Evakuierungen

Der Beitrag Mindestens 20 „sicherheitsrelevante“ Afghanen unter den nach Deutschland ausgeflogenen erschien zuerst auf Tichys Einblick.