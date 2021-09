--------------------------------------------------------------

Einfach erklärt im Video

Stuttgart (ots) - - Das Beste aus zwei Welten: Die Vorteile von Auto-Abo und

Sharing vereint





- Nachhaltig: Bessere Nutzung der Ressource Auto und freiwerdenden Flächen- Einfach und digital: Ein Auto und bis zu drei Abonnenten, kilometergenaueAbrechnung- Ein gutes Gefühl: Wirtschaftlich und sicher im vertrauten Auto unterwegsAm Auto führt für viele Menschen kein Weg vorbei, dies belegen aktuelle Studien.Gleichzeitig wird nach Wegen gesucht, es besser zu nutzen. Wie es geht, zeigtdas Stuttgarter Tech-Start-up ViveLaCar aktuell mit einem neuen Angebot auf derIAA MOBILITY in München: ViveLaCar ONE ® vereint erstmals die Vorteile vonAuto-Abo und Car-Sharing. Bis zu drei Abonnenten teilen sich ein Fahrzeug zumFixpreis, bei dem sogar die Kosten für Kraftstoff bzw. Strom inkludiert sind.Jeder Abonnent zahlt nur die gefahrenen Kilometer. Geteilte Freude am Autoschafft neue Räume für das Leben und entlastet die Gemeinschaft.Mehr als 48 Millionen Pkw sind nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes inDeutschland zugelassen. Daraus ergibt sich eine Pkw-Dichte von 580 Fahrzeugenpro 1.000 Menschen - und die Autonutzung festigt sich. Dies zeigt zum Beispieldie 4. Pandemie-Umfrage (1) des Deutschen Zentrums für Luft und Raumfahrt (DLR).Das Auto ist der Gewinner der COVID-19-Pandemie: 46 Prozent der Menschen, diefrüher mit einem Mix von Verkehrsmitteln unterwegs waren, nutzen inzwischenausschließlich das Auto. Auch den Pendlerverkehr hat die Pandemie verändert. Soist der Anteil der Menschen, die immer von zu Hause arbeiten, auf 21 Prozentgestiegen und 55 Prozent der Befragten versuchen, auch in Zukunft zumindestteilweise in den eigenen vier Wänden arbeiten zu können. Angesichts veränderterLebens- und Arbeitsbedingungen und befeuert durch die Klimadiskussion sindinnovative Lösungen gefragt. Das Stuttgarter Tech-Start-up ViveLaCar hat deshalbViveLaCar ONE® entwickelt - ein Angebot, das nur Gewinner kennt: Bezahlbareindividuelle Mobilität im vertrauten Auto für die gemeinsamen Abonnenten undgleichzeitig neue Freiräume für das Leben und die Gemeinschaft.Wirtschaftlicher geht es nichtDie tatsächlichen Autokosten steigen rasant, dies ist unter anderem denAufschlägen bei Treib- und Rohstoffen aber auch den Parkgebühren geschuldet,zudem werden die anfallenden Unterhaltungs- und Wartungskosten vielfachunterschätzt.Mit ViveLaCar ONE® wird das Autofahren wirtschaftlich wie nie. EineBeispielrechnung: ViveLaCar ONE® bietet den MINI Cooper (dreitürig, 136 PS) im