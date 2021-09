Lithium, Biontech, Moderna, DAX – schnell agieren und sauber gewinnen

Liebe Feingold-Freunde, was muss ein Börsendienst haben? Präzision, um die Ecke denken und vor allem – Trades, ehe sie die anderen haben. Und auch mal was knackiges wie am Freitag. Den Dip nach den Arbeitsmarktdaten genutzt – bei 15695 rein und bei 15690 wieder raus 4 Stunden später. Klassischer Feierabendtrade, dem DAX wieder 100 Punkte abgenommen und unser 23!! DAX-Gewinntrade in Folge. KEIN Verlusttrade 2021 bisher – unsere Vola-Strategie und unsere Geduld zahlen sich voll aus. Die Abonnenten in unserem spekulativen Bereich können es gern bestätigen und wer mag – der kann es auch testen. Hier, auch für “nur” 4 Wochen wer mag.

Aber – wir sind auch bei Einzeltiteln auf Zack und vor allem – schnell. Denn wie wichtig das ist, sehen unsere Leser jede Woche. Letztes Beispiel: Valneva und Biontech. Unsere Leser hatten früh Valneva im Portfolio. Ehe es so richtig losging. Am Abend dann die Eskalation – plus 40!%. Ähnlich auch unsere jüngsten Ethereum-Trades – mit plus 100 haben wir erstmal zugemacht – und unsere Empfehlungen zu Lithium. Noch nicht von Erfolg gekrönt – Morphosys im ersten Versuch. Der zweite – Long bei 45 Euro – sieht schon besser aus.