BERLIN (dpa-AFX) - Die Praxisärzte werben für mehr Corona-Impfungen im Herbst. "Jetzt geht es vor allem darum, die noch Unentschlossenen zu erreichen", sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Deutschen Presse-Agentur. "Hier sollte der Hauptfokus der Anstrengungen liegen, noch vor den Auffrischimpfungen." Dabei gelte: "Erlaubt ist, was hilft." So seien niederschwellige Impfangebote ohne Terminvereinbarungen gute Beispiele für sinnvolle Maßnahmen. "Wir müssen Vertrauen in die Impfung erreichen und sie nicht mit Zwang durchsetzen wollen." Das Impf-Tempo war zuletzt stark zurückgegangen.

Mit Blick auf die Corona-Impfungen und die nun ebenfalls anlaufenden Grippe-Impfungen sagte Gassen, aktuell laute die Empfehlung, beide zeitversetzt zu organisieren. "Es wäre aber natürlich deutlich einfacher, wenn man beide Impfungen am gleichen Tag geben könnte. Hier fehlt noch eine entsprechende Empfehlung." Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte seien es gewohnt, in wenigen Wochen rund 20 Millionen Grippeschutzimpfungen vorzunehmen. "Sie können auch am besten zusätzliche Corona-Impfungen organisieren und durchführen."