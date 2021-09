Abu Dhabi begrüßt alle geimpften Reisenden aus der ganzen Welt und hebt die Quarantänemaßnahmen ab dem 5. September 2021 auf

ABU DHABI, VAE, 4. September 2021 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die aktualisierten internationalen Einreiserichtlinien, die kürzlich vom Abu Dhabi Emergency, Crisis and Disasters Committee bekannt gegeben wurden, kündigt das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) an, dass Abu Dhabi alle vollständig geimpften Touristen und Einwohner aus allen Ländern der Welt sowie ungeimpfte Besucher aus Ländern auf der „Green List" ohne Quarantänemaßnahmen empfangen wird. Es müssen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zugelassene Impfstoffe eingesetzt werden sein. Die neue Leitlinie wird ab dem 5. September 2021 wirksam.

Registrierung internationaler Impf- oder Befreiungsdokumente

Um die Einreise für internationale Reisende zu vereinfachen und es Besuchern zu ermöglichen, die vielfältigen Erlebnisse der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate mit dem Abu Dhabi Green Pass in aller Sicherheit zu genießen, hat DCT Abu Dhabi ein einfaches Verfahren entwickelt, das es Touristen ermöglicht, ihren internationalen Impfpass oder ihre Impfbefreiung fünf Tage vor ihrem Reisedatum über die Smart-App der Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA) oder über die Website ica.gov.ae zur Überprüfung zu registrieren.

Die Antragsteller erhalten eine Bestätigung per SMS, die einen Link zur Alhosn-App enthält, die vor der Reise heruntergeladen werden muss. Die Alhosn-App zeigt den Impfstatus und die PCR-Testergebnisse an, die für die Aktivierung des Abu Dhabi Green Pass erforderlich sind.

Bei der Ankunft erhalten die Reisenden eine einheitliche ID-Nummer von der Einwanderungsbehörde am Flughafen oder über die Smart-App oder Website der ICA. Damit ist die Registrierung in der Alhosn-App abgeschlossen. Nach einem PCR-Test am Flughafen können die Besucher den Green Pass aktivieren. Dieser ermöglicht ihnen Zugang zu allen öffentlichen Plätzen im Emirat.

Kinder unter 12 Jahren und Menschen mit Behinderung (People of Determination, POD) mit mittleren und schweren Behinderungen sind vom COVID-19 PCR-Test ausgenommen.

Einreise für geimpfte Reisende aus Ländern auf der Green List