Kanadas führender Vertriebshändler für Bio- und Naturkost, Horizon Grocery + Wellness, beginnt mit dem Vertrieb der Produkte von Modern Plant Based Foods

Vancouver, BC, 4. September 2021 - Modern Plant-Based Foods Inc. (CSE: MEAT) („Modern Plant Based Foods“) oder (das „Unternehmen“), ein preisgekrönter Hersteller von pflanzlichen Lebensmitteln, freut sich bekannt zu geben, dass Modern Meat, seine Marke für Fleischersatzprodukte, eine Partnerschaftsvereinbarung mit Horizon Grocery + Wellness („Horizon“) unterzeichnet hat, um den Service für Verbraucher in ganz Kanada zu verbessern. Mit einer umfassenden Liste von Einzelhandelspartnerschaften wie Whole Foods, Save On Foods, Nesters und Choices wird Modern Meat die Möglichkeit haben, seinen Einzelhandelsvertrieb in Kanada deutlich zu erweitern.

Horizon Grocery + Wellness betreibt eine Einrichtung mit einer Gesamtfläche von 186.000 Quadratfuß im Süden von Burnaby, BC, und ist Westkanadas führender Vertriebshändler von Bio- und Naturprodukten in den Kategorien trockene, gekühlte und gefrorene Lebensmittel sowie von natürlichen Körperpflegeprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln. Horizon bedient einen vielfältigen Kundenstamm, darunter große Naturkostläden, Lebensmittelketten und unabhängige Lebensmittelgeschäfte, unabhängige Reformhäuser, Einkaufsclubs, Restaurants, Cafés und Spezialitätenhändler und versendet täglich Bestellungen in große Ballungsgebiete und kleine Städte in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Yukon.

„Wir freuen uns, die Aufnahme von Horizon in unsere wachsende Liste von Channel-Partnern bekannt zu geben. Horizon war für viele Hersteller pflanzlicher Produkte von entscheidender Bedeutung, um in die Regale großer Einzelhändler und in den Mainstream-Vertrieb zu gelangen. Ein Teil unseres strategischen Wachstums besteht darin, uns mit renommierten und weitreichenden Vertriebspartnern abzustimmen“, sagte Tara Haddad, Gründerin von Modern Plant Based Foods. „Horizon hat über 750 Lieferanten, viele davon seit Jahrzehnten, aber sie unterstützen auch aufstrebende kleine, lokale und unabhängige Marken. Sie sind stolz darauf, Beziehungen zu Marken, an die sie glauben, aufzubauen und zu pflegen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen und das gemeinsame Wachstum.“