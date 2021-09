Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat die Erhöhung der Pendlerpauschale zur verhandelbaren Bedingung für den Eintritt in einer Koalition gemacht. "Für die CSU ist es essenziell, dass es einen Ausgleich für einen steigenden CO2-Preis gibt", sagte er der "Welt am Sonntag".Man brauche dazu eine deutliche Erhöhung der Pendlerpauschale, um den ländlichen Raum nicht zu benachteiligen. Erhöhe sich der Benzinpreis um zehn Cent, müsse die Pendlerpauschale um einen Cent erhöht werden. "Das ist eine Koalitionsforderung der CSU, von der wir nicht abrücken werden. Unabhängig davon lehnen wir auch Tempolimit und Flugverbote ab. Wir als Union sind die ökologische Mitte und nicht die ökologische Linke", so Söder.