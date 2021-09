Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen im Europäischen Parlament fordern eine EU-weite Solardachpflicht. "Wir wollen, dass Bauherren in der EU künftig verpflichtet sind, bei Neubauten, Komplettrenovierungen und Renovierungen von Dächern Solardächer zu installieren", sagte Grünen-Europapolitiker Michael Bloss der "Welt am Sonntag".





Diese Solardachpflicht soll für Wohn- und Geschäftsgebäude gleichermaßen gelten. "Ich versuche, Ursula von der Leyen für das Vorhaben zu gewinnen", sagte Bloss. "Auch Industriekommissar Thierry Breton sollte die Idee interessant finden. Die Solardachpflicht könnte die Grundlage dafür sein, die europäische Solarindustrie wieder aufzubauen, die wir komplett verloren haben." Entsprechende Regelungen könnten in zwei neuen Gesetzen verankert werden: Entweder der Neufassung der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie. Einen entsprechenden Gesetzesvorschlag hat die Europäische Kommission im Juli als Teil ihres Klimaschutzpakets "Fit-for-55" vorgestellt. Die Pflicht könnte aber auch in die neu gefasste Richtlinie zur Energieeffizienz von Gebäuden geschrieben werden. Einen Gesetzesvorschlag dafür will die Europäische Kommission im Dezember vorlegen. Die EU-Kommission dürfte gegenüber den Forderungen der Abgeordneten offen sein. Eine "Europäische Renovierungswelle" ist zentraler Teil des European Green Deals der Kommission. Die Strategie sieht vor, dass bis 2030 in der EU 35 Millionen Häuser energetisch auf den neuesten Stand gebracht werden. Dafür sollen auch Mittel aus dem Wiederaufbaufonds fließen.