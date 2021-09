Kissigs Kloogschieterei: Kurze Gedankenspiele über Chinas Crackdown, DAX-Reform, US-Arbeitsmarktdaten und die Apple-Dekade (die streng genommen Microsofts Dekade war)

[WKNs: 865985, 870747]

durch Chinas Regierung hält weiter an und Peking nimmt weitere Branchen ins Visier. Mittrifft es Chinas führenden Essenslieferdienst, bei dem die Fahrer künftig versichert werden und den Mindestlohn verdienen müssen. Beim führenden Ride Hailing Unternehmen, da durch seinen Börsengang in den USA Chinas KP gegen sich aufgebracht hatte, soll es nun einen Staatseinstieg geben mit weitreichenden Einflussmöglichkeiten. Bei der Tiktok-Mutterwar Peking kürzlich auf ähnliche Weise eingestiegen. Und um mehr Einfluss geht es auch für die Gewerkschaften, die es nun beiund Didi Global gibt; weitere Unternehmen werden wohl folgen, darunter Alibaba und Tencent.Staats- und Parteilenker Xi Jinping hatte zuletzt immer schärfer gegen das "" gewettert und die "" eingefordert, also die klassische Umverteilungsagenda linksautoritärer Regime. Und die Konzerne überschlagen sich fast, um diesem "Wunsch" nachzukommen...