Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FDP-Chef Christian Lindner hat bekräftigt, eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu unterstützen. "Herr Steinmeier hat in diesem Amt für Kontinuität in den letzten Jahren gesorgt", sagte er im Deutschlandfunk."Er hat richtige Worte gefunden und deshalb haben wir für ihn Sympathien." Zudem gebe es gegenwärtig nur ihn als Bewerber. Eine Festlegung von Gremien der FDP gebe es aber noch nicht, so Lindner weiter. "Das ist ohnehin dann eine Frage auch für die nächste Fraktion im Deutschen Bundestag, die ja dann in der Bundesversammlung im nächsten Jahr eine Entscheidung trifft."Die Parteizugehörigkeit spielt laut Lindner bei der Unterstützung keine große Rolle für die FDP: "Beim höchsten Staatsamt ist die parteipolitische Heimat für mich weniger entscheidend als die Eignung der Persönlichkeit für dieses wichtige Amt."