Die globale Konjunkturlage entwickelt sich zunehmend divergent.

03.09.2021



Makroökonomisches Umfeld

Realwirtschaftliche Situation:

Monetäre Situation:





Marktentwicklungen

Globale Aktienmärkte verzeichneten Kurszuwächse zwischen 1,4% (Kanada) und 3,2% (Japan). Unternehmensgewinne in den USA stiegen im 2. Quartal wenig überraschend um 9,7% auf ein neues Rekordhoch und dies trotz steigender Kosten aufgrund von Rohstoff- und Arbeitskräftemangel. Rückenwind kam auch durch das vom US-Senat parteiübergreifend verabschiedete Infrastrukturgesetz im Umfang von 1,2 Billionen USD, dessen Schicksal allerdings von den im Herbst anstehenden Kongressverhandlungen über das ehrgeizige „soziale Infrastrukturpaket“ progressiver Demokraten abhängt.

Staatsanleihen notierten insgesamt schwächer. Die Rendite richtungsweisender US-Zehnjahrespapiere stieg zwischenzeitlich auf über 1,37%, den höchsten Stand seit Mitte Juli nach Spekulationen um die Beendigung der Anleihekäufe bis Anfang nächsten Jahres. Futures auf zehnjährige Treasuries verloren -0,3% auf Monatssicht. Die Renditen zehnjähriger Bundesanleihen erreichten angesichts der Aussichten auf eine vorzeitige Drosselung durch die Fed ihr Sechs-Monatstief, stiegen allerdings auf -0,38% am Monatsende. Bund-Futures gaben um -0,64% nach.

Der Ölpreis fiel innerhalb des Monats auf den niedrigsten Stand seit etwa drei Monaten, nachdem der US-Dollar aufgrund der Besorgnis über eine Verlangsamung der globalen Wirtschaftserholung und der Signale der Federal Reserve, die Konjunkturmaßnahmen zurückfahren zu wollen, gestärkt wurde. In der zweiten Monatshälfte konnte sich der Rohölpreis allerdings wieder stabilisieren. Die türkische Lira erholte sich, während Währungen anderer Schwellenmärkte eher nachgaben.







