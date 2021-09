Nach dem US-Arbeitsmarkt schlossen wir mit einer negativen Handelswoche im DAX ab. Sind das schlechte Vorboten für den September?

Das Dreieck im DAX , was wir vor einer Woche skizziert hatten, wurde nun gebrochen. Nicht gleich am Montag, denn da gab es mit 40 Punkten Bandbreite den volaärmsten Tag seit Monaten im Index. Erst am Dienstag entstand Momentum auf der Oberseite und damit erneut Dynamik in Richtung 16.000 Punkte (Grafik Rückblick):

Das noch geöffnete Gap über 15.730 wurde zügig geschlossen und direkt die 16.000 mit wenigen Punkten Überschuss angelaufen. Ähnlich wie vor einem Monat bei der Erzielung des Rekordhochs reichte die Kraft an jenem Handelstag nicht aus, diese runde Marke per Schlusskurs zu halten.

Auch am Folgetag nicht, so dass der Index zügig zurückfiel und damit erneut die 15.800 als relevante Unterstützungszone in den Blick der Anleger brachte. Dort hielt er sich vornehmlich auf und schaffte es bis zum Freitagnachmittag, diesen Bereich dann auch per Schlusskurs zu verteidigen. Dann sorgten die US-Arbeitsmarktdaten für Verunsicherung.

DAX Stundenchart mit Haupthandelszone

Enttäuschend wenig neu geschaffene Stellen zeigen auf, dass die Dynamik der US-Wirtschaft abnimmt. Dieser Fakt allein hätte stärkere Abgaben auslösen können - der Gedankengang jedoch, dass die US-Notenbank die Liquidität weiterhin hoch halten würde, stützte die Kurse auf der anderen Seite und sorgte immer wieder dafür, dass Rücksetzer gekauft wurden.

So blieb aus dem eingangs skizziertem Dreieck die Unterkante mehrfach berührt und grob skizziert bestehen. Diese wird im Ausblick noch einmal wichtig sein.

Für das große Chartbild könnte im schlimmsten Fall nun ein Rücklauf in die alte Range anstehen:

DAX Big Picture mit alter Range

Denn per Schlusskurs ist die 15.800 am Freitag aufgegeben worden, wenn auch nur knapp.

Die Volatilität zeigte vor allem am Dienstag und Mittwoch mit jeweils über 200 Punkten an, wie schnell das Momentum an den Markt zurückkommen kann. Eine klare Tendenz gab es über die Woche hinweg jedoch nicht, wie die Tagesparameter aufzeigen:

DAX-Wochentage in der Bilanz

Im Gegensatz zu den US-Indizes und anderen internationalen Aktienmärkten (Nasdaq mit ständig neuen Rekorden, siehe diese Auswertung auf YouTube) schaffte es der DAX nicht, die Woche im Gewinn abzuschliessen und war damit erneut der Underperformer.

Welche Handelsideen lassen sich daraus für die neue Woche ableiten?

Über das große Chartbild und die Range hatten wir bereits gesprochen. Denn der Rutsch unter 15.800 wurde am Freitag nicht mehr komplett aufgefangen: