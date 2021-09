Das Marktpotenzial in der Healthcare-Industrie ist riesig. Es gibt einen stetig steigenden Bedarf an Produkten, digitalen Gesundheitslösungen und moderner Medizintechnik.

02.09.2021 - Immuntherapien gegen Krebs und Multiple-Sklerose oder Impfstoffe gegen neue Corona-Varianten – mRNA-Technik wird in der medizinischen Forschung vielfältig eingesetzt und bietet aussichtsreiche Ansätze. Das Verfahren beruht auf der Entschlüsselung der 3D-Modelle von Proteinen, was bis dato sehr zeitaufwändig und kostspielig war. Statt in Wochen oder Monaten ist dies nun binnen von Minuten möglich – dank KI-basierter Programme, die jüngst der Allgemeinheit kostenfrei zugänglich gemacht wurden. Ein bedeutender Durchbruch für die Biotechnologie, der neben den Entwicklungen durch die Corona- Pandemie weiteren Aufschwung bei Gesundheitstiteln an den Börsen erwarten lässt.

Dabei sollten Anleger das Augenmerk, neben Biotech- und Pharma-Titeln, auch auf deren Lieferanten legen. So hat etwa der Göttinger Laborausrüster und Pharmazulieferer Sartorius bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr sein Umsatzziel angehoben, auf ein Plus von nunmehr 45 Prozent. Ein Blick auf die Aktie zeigt eine Bilderbuchentwicklung mit Seltenheitswert: Im vergangenen Jahr konnte sie eine Steigerung von über 100 Prozent verzeichnen. Seit dem Börsengang 2018 ging es mit dem Kurs stetig aufwärts und sie notiert aktuell bei einem Plus von 27.322 Prozent (Stand: 23.08.2021).

Gesundheitsbranche boomt in alle Richtungen

„Das Marktpotenzial in der Healthcare-Industrie ist riesig. Es gibt einen stetig steigenden Bedarf an medizinischen und pharmazeutischen Produkten, digitalen Gesundheitslösungen und moderner Medizintechnik“, sagt Thorsten Mohr, Geschäftsführer der Investment-Boutique Argentum Asset Management in Hamburg. „Laut einer aktuellen Prognose* wird der globale digitale Gesundheitsmarkt bis 2025 um jährlich 25 Prozent wachsen. Das spiegelt sich auch im Nasdaq Healthcare Index wider, der allein in den vergangenen drei Jahren ein Plus von über 45 Prozent verzeichnen konnte.“



Gut gemanagte Multi-Asset-Fonds bieten eine komfortable Lösung in vielversprechende Aktien anzulegen.