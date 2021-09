Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Afghane sticht zwei Menschen nieder – „psychische Auffälligkeiten“ und „islamistische Motivation“ Ein 29-Jähriger Mann afghanischer Staatsangehörigkeit hat am Sonntag in Berlin zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt. Die Tat scheint einen islamistischen Hintergrund zu haben. Gegen 13:30 sprach der Afghane eine Landschaftsgärtnerin an – …