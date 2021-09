Gold gelang ein ganz wichtiger Sprung nach oben! Die fabulösen Charttechnik und die saisonale Stärke passen perfekt!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Inflation ist da, denn Preissteigerungen sind überall zu beobachten und eine Lohn-Preis-Spirale droht! Die Staaten vertragen zwar keine höheren Zinsen, aber ein Tapering rückt scheinbar in greifbare Nähe. Gold reagiert entsprechend!

Während der DAX (-0,51 %) und der amerikanische Pendant Dow Jones (-0,24 %) mehr oder weniger auf der Stelle getreten haben, spielte die Musik einmal mehr bei den Techaktien. Mit einem Wochenplus von rund 1,4 % setzte die Technologiebörse Nasdaq ihre Rekordjagd fort. Da Techaktien die Assetklasse sind, die bereits sehr gut gelaufen ist, sind das natürlich auch die Aktien, die das größte Korrekturpotenzial für sich beanspruchen.

Inflation bei 5,4 %

Während die amerikanische Zentralbank eine Inflation von 2 % anstrebt, lag die Teuerungsrate zuletzt mit 5,4 % deutlich darüber. Das ist laut Fed-Chef Powell „natürlich ein Grund zur Sorge“, aber die Fed darf auch nicht Gefahr laufen, die Geldpolitik voreilig zu straffen, denn das wäre kontraproduktiv, wenn der Preisdruck dann tatsächlich wieder nachlässt.

Der Unterschied zwischen Tapering und Leitzinserhöhung

Was vielleicht nicht jedem bewusst ist, ist das Tapering und Leitzinserhöhung zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe sind. Während eine Leitzinserhöhung die Wirtschaftsleistung verlangsamen soll, sich also bremsend auf die Wirtschaft auswirkt, „entschleunigt“ das Tapering lediglich die Wirtschaftsleistung. Voraussetzungen für eine Leitzinserhöhung sind definiert in Vollbeschäftigung und eine Inflationsrate von 2 %.

Das bedeutet, beim Tapering wird die Wirtschaft weiter beschleunigt, aber nicht mehr so stark. Deshalb keine Angst vorm Tapering. Denn selbst wenn es losgeht, wird der Markt dennoch mit zusätzlichem Zentralbankgeld versorgt, wenngleich nicht mehr in so hohem Umfang.

Gold wehr t sich

Mit dem erneuten überwinden der 1.800,- USD je Feinunze-Marke präsentiert sich der Goldpreis zuletzt stark und wehrt bisher jede „Attacke“ der COMEX die Kurse purzeln zu lassen ab. Technisch rückt jetzt die wichtige Hürde im Bereich von 1.840,- USD in den Blickpunkt.

Ein Ausbruch über diese signifikante Marke sollte zu starken Short- Eindeckungen führen, was dieGoldminenaktien explodieren lassen sollte, da dieser Anlagebereich in den vergangenen Wochen stark underperformed hat. Wer weiß, vielleicht bricht der Goldpreis ab morgen, pünktlich zum Labour Day (06. September), der das Ende der Sommerferien in Kanada markiert, nach oben aus!

Fazit:

Solange die Anleihekäufe nicht auf null zurückgefahren werden, befindet sich der Aktienmarkt weiterhin in einer komfortablen Position, wobei sich die Augen auch immer mehr auf die Rohstoffe und Rohstoffaktien richten sollten. Erst wenn keine Anleihen mehr zurückgekauft und zusätzlich die Leitzinsen erhöht werden, sollte es am Aktienmarkt deutlich ungemütlicher zu werden, wobei die Edelmetalle dann sogar gut performen könnten. Also gleich mehrere Gründe sprechen für Rohstoff- und Edelmetallinvestments, wie Sie auch denfolgenden Nachrichten entnehmen können.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

