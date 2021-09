Ein Minister in einer regierenden Partei kandidiert als Spitzenkandidat für das höchste Regierungsamt. Kurz vor der Wahl sollte im Fernsehen des Rundfunks Berlin-Brandenburg (RBB) eine Dokumentation ausgestrahlt werden – an einem Wochentag und spät, aber immerhin – in der es um eine Intrige gegen einen Intimfeind des Ministers geht. In dieser Angelegenheit tagt auch gerade

Der Beitrag Geschichte einer Filmabsetzung: der Sondervorgang im Funkhaus Berlin erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wendt.