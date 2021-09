Wie so oft in letzter Zeit, enttäuschte die US-Zentralbank und ihr Chef Jerome Powell die Erwartungen.

02.09.2021 - Ende August hat die Federal Reserve Bank of Kansas City wieder Zentralbanker aus aller Welt zum alljährlichen Treffen nach Jackson Hole, Wyoming, USA eingeladen. Wer von Süden her in den Yellowstone Nationalpark fährt, fährt durch das Tal von Jackson Hole, welches mit seiner wunderschönen Landschaft besticht. Allerdings ist mir die schöne Landschaft des Tals nicht in Erinnerung geblieben. Erst als ich mich mit dem Thema für diesen Kommentar befasst habe und mir die geografische Lage von Jackson Hole angeschaut habe, ist mir in den Sinn gekommen, dass ich dort wohl auch während meiner Reise vor circa 30 Jahren durchgefahren sein muss. Im Gegensatz dazu sind einige der seit dem ersten Treffen 1978 gehaltenen Reden und der zu diesen Anlässen verfassten Beiträge mir, aber wohl auch dem ein oder anderen, besser in Erinnerung geblieben.

2010 beispielsweise kündigte der damalige Chef der US-Notenbank, Ben Bernanke, im Rahmen dieses Treffens ein weiteres Anleihenankaufsprogramm namens QE2 an. 2013, hatte Bernanke die Katze bereits früher aus dem Sack gelassen und bereits im Juni eine baldige Verringerung der Anleihenkäufe („Tapering“) in Aussicht gestellt, um dann gar nicht erst zum Treffen in Jackson Hole zu erscheinen. Im letzten Jahr hat der derzeitige – und wahrscheinlich auch zukünftige – Chef der US-Zentralbank, Jerome Powell, das Konzept des „average inflation targeting“ eingeführt. Dieses besagt, dass die Zentralbank ein kurzfristiges Über- oder Unterschreiten ihres Inflationszieles akzeptieren wird, ohne Gegenmaßnahmen einzuleiten, solange sie langfristig eine Rückkehr der Inflation auf ihr Ziel erwartet. In dieser Situation befindet sich die US-Wirtschaft seit Mai 2021 mit Inflationsraten von 5 % oder mehr. Andererseits beharrt die US-Federal Reserve auf ihrem Ausblick, dass sich die Inflation im kommenden Jahr wieder auf 2 % verringern soll.