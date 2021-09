Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Heute Free-TV-Premiere in der ARD: „Kill Me Today, Tomorrow I’m Sick!“ Heute Abend um 23:35 feiert der Kinofilm „Kill Me Today, Tomorrow I’m Sick!“ seine Free-TV Premiere. In dem Film, in dem es um die Naivität und das Versagen internationaler NGOs im Kosovo geht, spielen mehrere Autoren und regelmäßige Interviewgäste …