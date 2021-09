Der TE-Wecker am 06. September 2021 Autor: Tichys Einblick | 06.09.2021, 00:18 | 16 | 0 | 0 06.09.2021, 00:18 | Die Themen im TE Wecker heute: Roland Tichy analysiert die Chancen der CDU. In München startet die Internationale Automobilausstellung IAA, in Frankfurt löst die Fahrradausstellung Eurobike das einstige Flaggschiff der deutschen Autoindustrie ab. Die Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace wollen »Klimaklagen« gegen vier deutsche Großkonzerne stellen, damit die ihre Geschäftsmodelle einstellen. Afghanischer Migrant sticht zwei Menschen Der Beitrag Der TE-Wecker am 06. September 2021 erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Holger Douglas.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer