FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit der sommerlichen Ruhe am deutschen Aktienmarkt könnte es vielleicht schon in der neuen Woche vorbei sei. Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte in der zweiten Wochenhälfte mit Äußerungen zur Geldpolitik frischen Schwung liefern. Zudem kommen nach der Ferienzeit viele größere Investoren an die Märkte zurück. Das Handelsvolumen dürfte also wieder zunehmen. Bis dahin aber sollte der Leitindex Dax , der zuletzt Mitte August auf ein Rekordhoch von rund 16 030 Punkten geklettert war, weitgehend in seiner engen Handelsspanne zwischen 15 650 und 16 000 Punkten gefangen bleiben, wie Andreas Büchler, charttechnischer Analyst bei Index Radar, erwartet.

Bereits am Montag dürfte ein impulsarmer Börsentag bevorstehen. Denn: Ohne die Investoren aus den USA, die wegen des Feiertags "Labor Day" den Aktienmärkten fern bleiben werden, dürften die Handelsumsätze hierzulande mau sein.