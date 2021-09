Auf Sicht der letzten Jahre kann die Kursentwicklung bei der ProSiebenSat1-Aktie als äußerst traurig bewertet werden, in der Spitze verlor das Papier bis März letzten Jahres bis auf 5,72 Euro an Wert. Erst in diesem Bereich drehte die Aktie zur Oberseite ab und stieg in einem ersten Schritt um 12,00 Euro sowie den dort verlaufenden EMA 50 an. Eine zweite Erholungsbewegung reichte schließlich Anfang dieses Jahres an den EMA 200 um 18,00 Euro heran. Seit Anfang Juni konsolidiert der Wert nach unten und begab sich im Zuge dessen zurück auf den 50-Wochen-Durchschnitt um 15,50 Euro. Dieser konnte zusammen mit der Horizontalunterstützung von 15,94 Euro zuletzt für deutlichen Auftrieb sorgen. Bislang allerdings liegt seit den Tiefs aus 2020 lediglich eine dreiwellige Erholungsbewegung vor und besitzt dadurch noch keinen Impulscharakter.

Hopp oder Top

Sehr wahrscheinlich dürfte es oberhalb von 17,20 Euro zurück zum EMA 200 bei derzeit 17,98 Euro aufwärtsgehen. Aber erst darüber dürfte sich mit größerer Wahrscheinlichkeit eine weitere Erholungsbewegung bis an den Widerstand von 21,12 Euro ausbreiten und damit eine fünfwellige Impulswelle seit Anfang 2020 komplettieren. Sollte die Kraft der Bullen für diesen Sprung nicht ausreichen, könnte es unterhalb von 15,45 Euro ungemütlich für Käufer werden. In diesem Szenario müssten Abschläge auf rund 14,00 Euro und darunter sogar auf 12,53 Euro zwingend einkalkuliert werden.