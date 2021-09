BioTec CCI AG startet Kapitalerhöhung: Beteiligungsgesellschaft bietet Privatanlegern frühzeitigen Zugang zu innovativen Wachstumsunternehmen aus den Bereichen BioTech und Medizintechnik

Düsseldorf, 06. September 2021. Privatanlegern die Möglichkeit zu bieten, frühzeitig in innovative Wachstumsunternehmen aus den Bereichen BioTech, Medizintechnik und Gesundheit zu investieren. Dies ist das Ziel der BioTec CCI AG. Die Beteiligungsgesellschaft plant in den kommenden Jahren ein attraktives Beteiligungsportfolio aufzubauen. Der Beteiligungsfokus liegt auf Co-Investments in Gesellschaften, die einen hohen Bedarf adressieren, sich noch in einem relativ frühen Stadium ihrer Entwicklung befinden und daher über ein hohes Wertsteigerungspotenzial verfügen. Die Investments sind in der Regel nicht börsennotiert und damit für Privatanleger nicht direkt zugänglich. Initiiert wurde die Beteiligungsgesellschaft von der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung aus Düsseldorf. Die bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique betreut seit mehr als 20 Jahren vermögende private Kunden und Family-Offices - auch bei Investments in die beschriebenen Branchen.

"In den vergangenen Jahren haben wir in der Hinkel Vermögensverwaltung ein Netzwerk mit hochkarätigen Experten aus den Bereichen BioTech, Medizintechnik und Private Equity aufgebaut. Mit der BioTec CCI können davon jetzt auch Privatanleger mit einem langfristigen Anlagehorizont profitieren. Gemeinsam wollen wir in Unternehmen investieren, die oftmals an lebensverlängernden oder -rettenden Innovationen arbeiten. Mit Etablierung ihrer Produkte können sich dann sehr attraktive Exit-Möglichkeiten ergeben - beispielsweise durch Verkauf oder Börsengang", sagt Hans Hinkel, Vorstand der BioTec CCI.