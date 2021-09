München (ots) - Neue Stadt, neues Konzept: die IAA MOBILITY in München, die am

Montag (06. September) beginnt, erfindet sich mit einem starken Fokus auf

Mobilitäts-Themen komplett neu. Erstmals werden auf einer IAA mehrheitlich

Elektroautos zu sehen sein. Der Verband der Automobilindustrie, mit rund 600

Mitgliedern Deutschlands größter Industrieverband, hat als Ausrichter der IAA

ein für alle offenes Event kreiert, auf dem das komplette Spektrum der aktuellen

und der künftigen Mobilitätsangebote gezeigt wird. Unter den über 700 Aussteller

sind natürlich Autohersteller und Zulieferer, aber auch Fahrradproduzenten und

wichtige Player der Tech-Branche. Wir haben uns am Sonntagnachmittag mit

VDA-Präsidentin Hildegard Müller unterhalten:



1.Frage: Frau Müller, in wenigen Stunden (Montagmorgen, 6. September) - beginnt

mit dem ersten Pressetag die IAA MOBILITY. Ist hier in München schon alles

bereit?







sehr aufgeregt und wir freuen uns, dass es jetzt losgeht. In diese Zeit gehört

so eine Show, weil wir jetzt beweisen müssen, wie Mobilität sich ändert.



(0:10)



2. Warum brauchen wir eine IAA?



Gerade jetzt ist sie wichtig. Die neue Mobilität kann nicht warten. Wir wollen

uns auf den Weg machen - auf einen Weg die Autos sicherer zu machen und

effizienter. Vor allem aber ist wichtig, dass wir uns auf den Weg zu einer neuen

Klimaneutralität hinbewegen. Das alles kann nicht zwei Jahre warten und deshalb

sind wir sehr überzeugt davon, die IAA in diesem Jahr und hier an diesem Ort

durchzuführen.



(0:18)



3. Es ist, nachdem im vergangenen Jahr die IAA wegen Corona ausgefallen ist,

Ihre IAA-Premiere. Wie fühlen Sie sich jetzt?



Ich freue mich wirklich sehr. Ich weiß, dass die Teams sowohl von der Messe

München als auch vom VDA ganz tolle Arbeit geleistet haben. Wir freuen uns über

die vielen, die uns hier besuchen. Wir haben über 1.000 Aussteller, ganz viele

Redner, die da sind und man merkt in diesen Stunden, wie es überall brummt und

wie es jetzt losgeht.



(0:13)



4. Lassen Sie uns über Zahlen und Fakten dieser IAA sprechen: welche Highlights

warten in den Messehallen auf die Besucher?



Wir haben ganz neu über 70 Aussteller, die Fahrräder vorstellen. Ganz wichtig

ist mir, dass wir auch ganz viele Start-Ups dabeihaben. Der neue Weg ist ja

nicht nur Richtung Klimaneutralität, sondern auch verbunden mit der

Digitalisierung. Es ist all das zu sehen - weit über Deutschland hinaus - was

sich an neuer Mobilität gerade auf den Weg macht.



(0:18)



5. Aber - und das ist neu - diese IAA findet in der ganzen Stadt München statt,

nicht nur auf dem Messegelände. Wie ist die Resonanz auf dieses Konzept?



