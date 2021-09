Aufruf von Xi an junge Funktionäre mehr Loyalität, Kompetenz für wichtige Aufgaben Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 06.09.2021, 08:07 | 22 | 0 | 0 06.09.2021, 08:07 | PEKING, 6. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping rief junge Funktionäre am Mittwoch in einer Ansprache dazu auf, sich auf ihre Ideale zu berufen, der Partei treu zu sein, der Wahrheit aufgrund von Tatsachen auf den Grund zu gehen, Verantwortung zu tragen und somit das Rückgrat einer Gesellschaft zu bilden, dem die Partei und die Menschen wichtige Aufgaben anvertrauen. Xi machte diesen Aufruf im Rahmen der Eröffnung einer Schulungsveranstaltung für junge Funktionäre und Funktionäre mittleren Alters an der Parteischule des KPC Zentralkomitees, auch als die Nationale Regierungsakademie bekannt. Die KPC war schon immer eine politische Partei mit hohen Idealen und unerschütterlicher Überzeugung, sagte Xi und fügte hinzu, dass sich diese Ideale und Überzeugung auf den Glauben in den Marxismus, das hohe Ideal des Kommunismus und den gemeinsamen Glauben an den Sozialismus mit chinesischen Merkmalen beziehen. Er meinte, dass die Loyalität zur Partei die beste Demonstration dieser Ideale sei, und betonte, dass es für diese Loyalität in Friedenszeiten einen klaren Maßstab gibt – die Aufrechterhaltung der Führung durch die Partei und den entschlossenen Schutz der Autorität des Zentralkomitees der Partei sowie die zentralisierte und einheitliche Führung des KPC Zentralkomitees. Unter Betonung realer Lösungen ermutigte Xi die jungen Funktionäre, die Vor- und Nachteile durch Arbeit auf der Primärebene kennenzulernen und zu lernen, sowohl Lob als auch Kritik wegzustecken, sodass sie die reale Situation gründlich verstehen können. Xi betonte, dass die Pflichterfüllung und Übernahme von Verantwortung den Wert eines Funktionärs ausmachen. Die Aufrechterhaltung von Prinzipien ist eine wichtige Charaktereigenschaft des Kommunismus, anhand der die Kompetenz eines Funktionärs gemessen wird, sagte Xi und fügte hinzu, dass alle Parteifunktionäre bei der Ausübung ihrer Pflichten fair und gerecht sein sollten und keine persönlichen Interessen in ihre Arbeit einfließen lassen sollten. In einer Warnung vor den wesentlich erhöhten Risiken und Herausforderungen, da sich die Erneuerung der chinesischen Nation in einer kritischen Phase befindet, rief Xi die jungen Funktionäre dazu auf, „Illusionen zu verwerfen und sich nicht vor Anstrengungen zu fürchten". „Kommunisten sollten Charakter, Integrität und Mut zeigen, sodass wir nie von Irrtümern befallen werden, nie vor Gefahren zittern und nie zu rückgratlosen Feiglingen werden", meinte er. Xi ermahnte die jungen Funktionäre, die Partei, die Menschen, das Gesetz und die Disziplin zu verehren und die Partei und die Menschen immer in den Mittelpunkt ihrer Herzen zu stellen. Link: https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI Video - https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer