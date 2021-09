Disclaimer

LYNX Airbus: Ab 20. September ein DAX-Wert … was wird das ändern? Ab dem 20. September wird Airbus in der ersten Liga spielen, die deutsche Börse gab am Freitagabend bekannt, dass der Flugzeugbauer zu den zehn Aktien gehört, die ab jetzt aus dem DAX 30 den DAX 40 machen. Bedeutet das, dass die Aktie jetzt steigen wird?