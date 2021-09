Nordex SE: Nordex gibt mit N163/6.X Turbine Einstieg in die 6-MW-Klasse bekannt

DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Hamburg, 6. September 2021. Die Nordex Group erweitert ihr Produktportfolio mit der Turbine des Typs N163/6.X. Damit führt die Gruppe den erfolgreichen Ansatz des 2017 mit der Delta4000-Serie erstmals präsentierten flexiblen Leistungsbereichs von Windenergieanlagen - zunächst in der 4 MW+ Klasse, dann in der 5 MW+ Klasse - jetzt auch in die 6 MW+ Klasse ein. Die Nordex Group erweitert ihr Produktportfolio mit der Turbine des Typs N163/6.X. Damit führt die Gruppe den erfolgreichen Ansatz des 2017 mit der Delta4000-Serie erstmals präsentierten flexiblen Leistungsbereichs von Windenergieanlagen - zunächst in der 4 MW+ Klasse, dann in der 5 MW+ Klasse - jetzt auch in die 6 MW+ Klasse ein. Im Vergleich zum Schwestermodell der 5-MW-Klasse - der N163/5.X - kann die N163/6.X durch ihre deutlich erhöhte Nennleistung einen bis zu sieben Prozent höheren Jahresenergieertrag erwirtschaften. Dank der Flexibilität und einer Vielzahl von Leistungsmodi können Windparks hinsichtlich der Leistung, des Kapazitätsfaktors, der Betriebsdauer und Schallanforderungen individuell und somit optimal an das jeweilige Geschäftsmodell der Kunden angepasst werden. Die N163/6.X ist regulär für eine Lebensdauer von 25 Jahren ausgelegt, kann aber auch standortspezifisch über eine Dauer von bis zu 35 Jahren betrieben werden. Die Langlebigkeit der Komponenten zahlt somit auch auf die Nachhaltigkeit eines Projektes ein.