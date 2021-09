2G Energy AG steigert Gesamtleistung im 2. Quartal auf 63,9 Mio. Euro

- Umsatzerlöse steigen zum Halbjahr auf 106,9 Mio. Euro (H1 2020: 85,6 Mio. Euro), Gesamtleistung zum Halbjahresstichtag bei 111,5 Mio. Euro (H1 2020: 115,5 Mio. Euro)

- EBIT mit 2,3 Mio. Euro auf Vorjahresniveau

- Vorratsvermögen zur Absicherung deutlich ausgeweitet (+29 %), Liquidität dennoch gestiegen

Heek, 06. September 2021 - Die 2G Energy AG (ISIN DE000A0HL8N9), einer der international führenden Hersteller von gasbetriebenen Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen, hat - wie bereits in der CN vom 26. August berichtet - im ersten Halbjahr 2021 den Umsatz um 21,3 Mio. Euro auf 106,9 Mio. Euro gesteigert (+24,9 %). Die erstmals vollkonsolidierte HJS Motoren GmbH (HJS) trägt 4,1 Mio. Euro zu dieser Umsatzsteigerung bei.

Corona und Engpasssituationen auf der Beschaffungsseite prägen das erste Halbjahr

Das abgelaufene erste Halbjahr war auf der Produktionsseite weiter geprägt von Corona-Schutzmaßnahmen. Aus Infektionsschutzgründen hatte 2G die Werksferien zum Jahresanfang um eine Woche verlängert. Zudem sind weiterhin betriebsorganisatorische Maßnahmen implementiert, mit denen bisher erfolgreich ein großflächiges Übergreifen der Corona-Pandemie auf die Belegschaft verhindert werden konnte. Neben rein innerbetrieblichen Maßnahmen, wie dem Arbeiten in fest definierten Teams, ist insbesondere der deutlich reduzierte Einsatz von betriebsfremden Arbeitskräften zu nennen. Das zweite Quartal war von zunehmend spürbaren Engpässen auf den Beschaffungsmärkten gekennzeichnet, die ständige Umdispositionen erforderten, um so das hohe Niveau der Schlussrechnungen halten zu können. Rechtzeitige Bevorratung und ein hohes Maß an Flexibilität in der Belegschaft haben bisher verhindert, dass zugesagte Kundentermine verschoben werden mussten. Im zweiten Quartal stieg die Gesamtleistung insgesamt geringfügig um 0,8 Mio. Euro. Auf Halbjahressicht jedoch nahm die Gesamtleistung unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen um 3,4 % auf 111,5 Mio. Euro ab. Gestützt auf einen starken Cash-Flow ist ein großzügiges Beschaffungs- bzw. Bevorratungsprogramm gestartet worden, um so Umdispositionen aufgrund von Engpasssituationen in der zweiten Jahreshälfte weitgehend zu verhindern.