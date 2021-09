Andritz Gets PowerFluid Bed Boiler Order in Japan Autor: PLX AI | 06.09.2021, 08:32 | 12 | 0 | 0 06.09.2021, 08:32 | (PLX AI) – Andritz to supply 10th high-efficiency PowerFluid circulating fluidized bed boiler to Japan.Order from Toyo Engineering CorporationThe boiler will be part of a new biomass power plant to be built in Niigata East Port in Niigata … (PLX AI) – Andritz to supply 10th high-efficiency PowerFluid circulating fluidized bed boiler to Japan.Order from Toyo Engineering CorporationThe boiler will be part of a new biomass power plant to be built in Niigata East Port in Niigata … (PLX AI) – Andritz to supply 10th high-efficiency PowerFluid circulating fluidized bed boiler to Japan.

Order from Toyo Engineering Corporation

The boiler will be part of a new biomass power plant to be built in Niigata East Port in Niigata Prefecture

